Zuhause zahlreicher Schildkröten: Langer Tag der Natur in Hirschfeld

Hirschfeld. Ingo Giebner lädt am 10. Juni in sein Domizil nach Hirschfeld ein – ein Garten, den man so nicht erwartet.

In seinen natürlichen und tierfreundlichen Garten lädt am 10. Juni Ingo Giebner ein. Im Rahmen des Langen Tages der Natur öffnet er seine Naturoase in Hirschfeld im Landkreis Greiz für Interessierte und vor allem für Natur- und Schildkrötenfreunde.

Treffpunkt ist 10 Uhr am Spielplatz in der Dorfmitte von Hirschfeld. Von dort aus geht es dann zur Orts- und Gartenführung. Etwa drei Stunden sind für diese Führung angedacht und Giebner empfiehlt das Mitbringen eines Fernglases.

Abstecher zu den drei Teichen

Giebner plant zu Beginn einen kleinen Abstecher durch den Ort hin zu den drei Teichen, die erst in jüngster Vergangenheit renaturiert wurden. Dort will das Nabu-Mitglied über die ansässigen Wasservögel und den Hochwasserschutz für den Ort informieren. Im Anschluss geht es in Giebners Domizil – ein Garten, den so wohl niemand erwartet.

Zuhause zahlreicher Schildkröten

Giebners Garten bietet Laichplätze, ist ein Eidechsenbiotop, Futterplatz für Nashornkäfer und das Zuhause von unzähligen Schildkröten. Im Mittelpunkt des Langen Tages der Natur werde die europäische Sumpfschildkröte sowie die europäischen Schildkröten mit Ausnahme der Meeresschildkröten stehen, so Ingo Giebner.

Jedes Jahr im Juni macht der Nabu und die Stiftung Naturschutz gemeinsam mit anderen Akteuren und Partnern auf die biologische Vielfalt im Freistaat aufmerksam.

Es wird um Voranmeldung unter Telefon 036695 20767 gebeten.