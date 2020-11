Der Landkreis Greiz schränkt ab nächster Woche den Publikumsverkehr in der Zulassungsstelle in Weida ein. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Aufgrund der stetig steigenden Zahl von positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Landkreis Greiz und der Gefahr der weiteren Verbreitung des Virus, hat sich der Krisenstab des Landkreises in seiner Sitzung am Montag darauf verständigt, dass die Zulassungsstelle in der Straßenverkehrsbehörde am Schafberge 5 in Weida ab Montag, dem 9. November, auf eingeschränkten Dienstbetrieb umstellt. Das bedeutet, dass sie dann nur noch für Zulassungsdienste geöffnet ist. Darüber informiert das Landratsamt Greiz in einer Pressemitteilung.

In Fahrerlaubnisbehörde gilt Terminvereinbarung

Die Fahrerlaubnisbehörde halte ihre aktuelle Arbeitsweise aufrecht. Nur nach vorheriger Terminvereinbarung ist ein Kontakt dort möglich. Diese Verfahrensweise gelte auch für alle übrigen Ämter der Kreisverwaltung.

Landrätin Martina Schweinsburg: „Der 7-Tage-Inzidenz-Wert steigt auch bei uns im Landkreis, so dass wir reagieren müssen. Diese Einschränkungen insbesondere in unserer Straßenverkehrsbehörde sind notwendig, um die Infektion der Mitarbeiter zu vermeiden. Nur ein infizierter Mitarbeiter würde eine mindestens 14-tägige Quarantäne und damit die Schließung der kompletten Straßenverkehrsbehörde zur Folge haben. Das ist unbedingt zu vermeiden und wir bitten im Interesse aller Beteiligten um Verständnis.“