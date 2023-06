Zum Gedenktag in Gera: Der lange Schatten des 17. Juni

Gera. Gedenkstätte Amthordurchgang in Gera eröffnet neue Sonderausstellung.

„Der Lange Schatten des 17. Juni 1953 – 70 Jahre Volksaufstand“ ist Titel einer neuen Sonderausstellung in der Gedenkstätte Amthordurchgang in Gera. Eröffnet wird sie am Samstag, dem 17. Juni um 14 Uhr.

Als Hör- und Objektinstallation konzipiert, beginnt die Ausstellung bereits vor der Gedenkstätte mit einem akustischen Störgeräusch, der Vorbeilaufende zum kurzen Innehalten animiert und Neugierde wecken soll. Wird die Gedenkstätte betreten, will diese die Besucherinnen und Besucher durch audiovisuelle Eindrücke in Form von O-Tönen aus Radio, Film und Fernsehen sowie den Stimmen von Zeitzeugen in die Atmosphäre des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 versetzen und auf eine Zeitreise hin zu den Ereignissen von vor 70 Jahren mitnehmen.

Durch das Zuhören und Zusehen sollen die Besucher selbst Teil des Protestes werden und für den eigenen Verständnisprozess gezwungen werden, die notwendigen Informationen selbstständig und aktiv zu filtern. In weiteren Räumen werden die Folgen des 17. Juni 2013 sowie die mediale Darstellung des Aufstandes in Ost und West anhand von vielfältigem Bildmaterial dokumentiert. Außerdem wird nach der Bedeutung des 17. Juni 1953 heute gefragt.

Bereits am Morgen jenes 17. Juni 1953 kam es auch in Gera in mehreren Betrieben in zu Unruhen. Die Demonstrierenden belagern Zentren der Macht wie das Rathaus, den Rat des Bezirkes oder die Bezirks- und Kreisleitung. Sie forderten freie Wahlen und eine demokratische Regierung. Auch das ehemalige Untersuchungsgefängnis im Amthordurchgang, die heutige Gedenkstätte Amthordurchgang) wurde zum Ort des Geschehens. Mehrere Männer versuchen mit einem Balken das große eiserne Tor zum Hof einzurammen, um Gefangene zu befreien. Durch das Eintreffen des sowjetischen Militärs wurden die Proteste unterbunden werden, viele Beteiligte wurden verhaftet, einige zu langen Freiheitsstrafen verurteilt.

Die inhaltlichen Recherchen zur Ausstellung haben die Gedenkstättenmitarbeiterinnen Johanna Mardt und Nicole Schönherr-Trenkmann geleistet. Die künstlerische Umsetzung hat Florian Füger übernommen und die Gestaltung Christoph Beer. Die Ausstellung, konzipiert von der Gedenkstätte Amthordurchgang, wird gefördert von der Thüringer Staatskanzlei sowie über die Kulturförderung Gera. Zu sehen ist sie bis zum 17. Oktober. Der Besuch der Ausstellung ist während der Öffnungszeiten möglich: jeweils Dienstag, Donnerstag und Samstag von 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung.