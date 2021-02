Zum Ja kommt das Aber

Es ist eine gute Nachricht für Gera, dass der Hersteller medizinischer Hilfsmittel aus Zeulenroda-Triebes hier langfristig die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten plant. Künftig will er mehr als die bislang über 100 Mitarbeiter in Gera beschäftigen. Wenn man so will, knüpft das 1929 gegründete Familienunternehmen damit an Geraer Traditionen an. Die Textilindustrie hatte Jahrhunderte hier einen wichtigen Stellenwert. Bis zur politischen Wende. Die Freude über die geplante Ansiedlung kann keiner Stadtratsfraktion abgesprochen werden. Denn alle, die für Gera Verantwortung übernehmen, wissen, wie wichtig die Ansiedlung produzierenden Gewerbes für die Stadt ist. Auch für deren Selbstbewusstsein. Doch zum fast einstimmigen Ja gesellt sich bei vielen Stadtratsmitgliedern ein Aber. Warum ausgerechnet der Standort, der mit Ausgleichsflächen für die Versiegelung in Cretzschwitz, im Gewerbegebiet Zoche und in der Gaswerkstraße, wo eine Photovoltaikanlage steht, belegt ist, auserwählt wurde, erschließt sich nicht. Hinzu kommt das Stück Natur, das weichen müsste. Manche vermuten dass die Standortwahl die Fernwirkung des neuen Bauwerkes möglich machen soll. Als des Bauerfeind-Turmes in Zeulenroda.