Zum Sonntag: Momente der Erinnerung

Pfarrerin Stefanie Schwalbe aus Münchenbernsdorf über die Wege des Lebens und die Menschen, denen wir dabei begegnen.

Die Konfirmationen liegen gerade hinter uns – junge Menschen, an der Schwelle zum Erwachsenwerden haben Ja zu Gott gesagt und wir haben seinen Segen für ihren Lebensweg erbeten. Nur wenige Tage später feiern wir Jubelkonfirmation in unseren Gemeinden: Menschen, die vor 25, 50, 60 oder mehr Jahren konfirmiert wurden, kommen zur Kirche und erinnern sich an ihren Konfirmationsgottesdienst und die Feier, an das Essen, den Blumenschmuck, die Kerzen, die Geschenke und die Gäste. Zahlreiche Fotos helfen sich zu erinnern.

Dieses Fest lädt ein, dankbar zurückzuschauen, auch wenn sich nicht alle Vorhaben verwirklichen ließen, manche Ideale aufgegeben wurden, Wege endeten und Weggefährten uns verließen. Trotz allem sind da doch immer wieder Spuren von Gottes Segen im Leben zu spüren und zu sehen – liebe und vertraute Menschen, die uns geprägt und erfüllt haben, innerlich reich gemacht, die Vorbilder waren, Erlebnisse, die unser Leben beeinflussten und veränderten, Erfolge, große Freuden und kleine Wunder, Wendungen im Leben und spürbare Begleitung auf schweren Wegstrecken.

Ich denke, Menschen brauchen Orte und Zeiten, wo sie zurückkommen können, sich erinnern, Wege noch einmal gehen dürfen, Gemeinschaft erfahren, sich austauschen, Freud und Leid miteinander teilen, Segen spüren und erfahren und dann aufbrechen, gesegnet für den Weg, der noch vor ihnen liegt.