Zusätzliche Fahrten zum Bad Kaimberg

Gera. GVB-Angebot am Wochenende ab 3. Juli

Ab Samstag, dem 3. Juli, bietet die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH an Wochenenden auf der Linie 18 für die Besucher des Kaimberger Naturbades zusätzliche Fahrten zwischen Zwötzen und Kauern an. Die Busse fahren im Halbstundentakt samstags ab 9.29 Uhr und sonntags ab 9.30 Uhr von Zwötzen. Die letzte Fahrt ab Kauern ist samstags 18.49 Uhr und sonntags um 18.51 Uhr. Zwischen 13 und 15 Uhr macht der Bus eine Pause. Die zusätzlichen Fahrten verkehren bis zum 12. September und sind mit einem „K“ gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass sich der Betreiber des Kaimberger Bades vorbehält, das Bad bei ungünstigen Wetterlagen geschlossen zu halten. In diesem Fall verkehren die mit „K“ gekennzeichneten Fahrten nicht. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten unter Telefon 0365/8 38 43 50. Die Fahrpläne können unter www.gvbgera.de abgerufen werden. Die regulären Fahrten der Linie 18 zwischen Kleinfalke und Kauern verkehren weiterhin.