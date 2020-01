Gera. Ohne den Landkreis Greiz will Gera die Gebühren für ihre Musikschule anheben. Wo der Schüler wohnt, spielt so auch künftig keine Rolle.

Zustimmung für neue Geraer Musikschulsatzung

Nach dem Bildungsausschuss hat auch der Kulturausschuss des Geraer Stadtrates einstimmig für steigende Gebühren an der Musikschule „Heinrich Schütz“ Gera plädiert. Sie sollen ab 1. August 2020 in Kraft treten. Der Stadtrat muss sie noch am 6. Februar beschließen.

Erste Gebührenanhebung seit sechs Jahren

„Wir wollen gute Qualität mit gutem Personal an unserem Standort leisten“, erklärte Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos) die erste Anhebung seit sechs Jahren. Dabei gebe es zwei Unbekannte. Nämlich wie Eltern auf die Gebührenerhöhung reagieren und wie groß der Zuspruch für die Außenstelle der Kreismusikschule Bernhard Stavenhagen Greiz im Geraer Osterlandgymnasium ausfällt. Dort wird seit diesem Monat an zwei Tagen Unterricht in Gitarre und Klavier erteilt.

Der Landkreis Greiz hatte den Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen beiden Musikschulen Ende 2019 gekündigt, auf dessen Grundlage er sich mit 50.000 Euro an den Kosten beteiligte. Auf Bitten der Stadt Gera, einen neuen auszuhandeln, sei man nicht eingegangen. Von 1149 Unterrichtsverträgen waren im Schuljahr 2018/19 mit Geraer Schülern 872 und mit Schülern aus dem Landkreis 207 geschlossen. Weitere 70 Schüler kamen aus anderen Gebietskörperschaften.

„Ich und wir als Stadtverwaltung bedauern es außerordentlich, dass es uns trotz mehrmaliger Versuche nicht möglich war, eine Einigkeit mit dem Landkreis zu erzielen“, erklärte Geras OB Julian Vonarb (parteilos) im Ausschuss.

Der Kostendeckungsgrad der Geraer Musikschule liege laut Wanzar zwischen 40 und 47 Prozent. Bei anderen kreisfreien Städten würde der Wert 25 bis 43 Prozent betragen. 830 Euro kostet eine Dreiviertelstunde instrumentaler Einzelunterricht für Kinder pro Woche im Jahr. In Erfurt betrage dieser Wert 900 Euro, in Jena 828 Euro und in Greiz 540 Euro.

Musikschulleiterin Karin Müller sprach von einer „akzeptablen Vorlage“. Ausschussmitglied Albert Zetzsche (CDU) nannte sie „hervorragend“. Gleichzeitig empfahl er der Verwaltung, zu prüfen, ob angesichts der Konkurrenzsituation in der Stadt Gera die Mitgliedschaft der Landkreis-Musikschule im Musikschul-Verband überhaupt noch gerechtfertigt sei. Und er appellierte, die neue Instrumentennutzungebühr für Klavierschüler auch für die Instrumente einzusetzen.