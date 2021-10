Zwei Audi A6 gestohlen - größerer Polizeieinsatz - Unfall mit 3 Autos und 2 Verletzten

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera.

Zwei Audi A6 gestohlen

Zwei Fahrzeugdiebstähle innerhalb der letzten beiden Tage verzeichnete die Kripo Gera. Gestohlen wurde jeweils ein Audi A6. Zudem standen beide Fahrzeuge auf frei zugänglichen Parkflächen in Gera. Der erste Fahrzeugdiebstahl ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag (14.10.2021) in der Straße Am Speitewitz. Das Fahrzeug war auf einer Freifläche vor einer Garage abgestellt. Ein zweites Mal schlugen die Diebe am Donnerstag (14.10.2021) zwischen 6 Uhr und 19.45 Uhr in der Otto-Rothe-Straße zu. Auch dieser Audi war auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen: Haben Sie im Tatzeiträumen auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des schwarzen bzw. metallic-farbenen Fahrzeug (1x Geraer Kennzeichen, 1x slowenisches Kennzeichen) geben? Zeugenhinweise an 0365 / 8234-1465.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Größerer Polizeieinsatz wegen Körperverletzung

Aufgrund einer Auseinandersetzung kamen Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr mehrere Polizeistreifen und ein Rettungsdienst in der Friedericistraße zum Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 33-Jähriger im Zuge eines Streites mit zwei Männern (28, 40) von diesen angegriffen und verletzt wurde. Der 33-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Alle Beteiligten sind polizeibekannt. Die Geraer Polizei leitete gegen die Angreifer jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Lkw fährt auf Fahrschule auf und verletzt 17-Jährige

Zum Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw kam es Donnerstagvormittag gegen 10:35 Uhr an der Autobahn-Anschlussstelle Gera-Langenberg in Richtung Siemensstraße. Offensichtlich bemerkte der Fahrer (39) eines Lkw zu spät, dass das vor ihm befindlichen Fahrschulauto an einer Ampel hielt und fuhr auf. Die 17-jährige Fahrschülerin wurde leicht verletzt. Sowohl der Fahrlehrer als auch der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei ermittelt.

Einbrecher in Wohnung stehlen Audi-Schlüssel

Den Einbruch in seine Wohnung in der Saalfelder Straße meldete am Donnerstag der 21-jährige Mieter der Geraer Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Täter in der Zeit von 6.15 Uhr bis 15.15 Uhr in die Wohnung des Mehrfamilienhauses ein. Gestohlen wurde der Fahrzeugschlüssel für einen Audi A4.

Ob dieser Diebstahl im Zusammenhang mit den zwei Audi-Diebstählen steht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen: 0365 / 8234-1465.

Einbruch in Supermarkt scheitert

Gewaltsam versuchten unbekannte Täter in das Innere eines Supermarktes in der Straße Hinter dem Südbahnhof in Gera zu gelangen, scheiterten jedoch. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum vom 13. zum 14. Oktober eingrenzen. Die Geraer Polizei (Tel. 0365/829-0) ermittelt und sucht Zeugen.

Unfall mit drei Fahrzeugen und zwei Verletzten

Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr fuhr der Fahrer (27) eines Mercedes auf dem Elsterdamm stadtauswärtig. Dabei bemerkte er scheinbar zu spät, dass zwei Pkw vor ihm hielten. Es kam zum Auffahrunfall, wobei der Mercedes die beiden Seat aufeinander schob. Alle drei beschädigten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die beiden Seat-Fahrer wurden aber verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei ermittelt auch hier.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen