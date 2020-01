Unbekannte versuchten in das Geschäft Foto Dorp in der Geraer Innenstadt einzubrechen.

Gera. Unbekannt versuchten in der Nacht zu Dienstag in ein Fotogeschäft und einen Tabakladen in Gera einzudringen. Die Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander.

Zwei Einbrüche in einer Nacht verunsichern Händler in Geraer Innenstadt

Eva Grundig ist besorgt. „Klar habe ich jetzt ein ungutes Gefühl“, sagt sie am Donnerstagmittag. Sie ist die Inhaberin des Fotogeschäfts Foto Dorp auf der Sorge. Seit 2001 betreibt sie das Geschäft im Erdgeschoss, seit 1947 ist der Laden in dem Haus an der Ecke des Durchgangs zwischen Sorge und Hinter der Mauer – bereits in der dritten Generation. Einen Einbruch habe die Inhaberin bis dato noch nicht erlebt. Was war passiert?

„Als ich am Montag nach 14 Tagen Urlaub wieder in das Geschäft wollte, ging die Eingangstür nicht auf“, sagt sie. „Wir haben das Schloss reparieren lassen und uns nichts dabei gedacht.“ Einen Tag später stand Eva Grundig erneut vor einem kaputten Schloss. „Wir haben den Schlosser gerufen“, sagt sie. Dem sei schnell klar gewesen: Hier hat jemand versucht gewaltsam durch die Tür in das Geschäft einzudringen. „Das war für uns völlig neu“, sagt Eva Grundig. Sie vermutet, dass die Täter bereits während des Urlaubs versuchten in den Laden einzubrechen. „Wir haben hier eine ordentliche Tür, eine Brandschutztür. Das war unser Glück“, sagt sie. Dennoch entstand ein Sachschaden von 100 Euro.

Die Tür wurde aufgebrochen, geklaut wurde nichts

Als sich Eva Grundig umhörte, wurde ihr schnell ein zweiter Fall bekannt. In derselben Nacht haben Unbekannte versucht, in den Tabakladen in der Johannisstraße einzudringen. „Hier wurden zwei Schlösser aufgebrochen“, sagt dort eine Angestellte. „Die Tür war offen, aber dann ging der Alarm los.“ Die Täter seien deswegen mutmaßlich geflüchtet und haben nichts gestohlen. Einbruchsspuren wurden zudem auf der Hinterseite des Gebäudes entdeckt, an einer Glastür, die allerdings nicht zu dem Tabakshop geführt hätte. Diese ist nur ein paar Meter von der Eingangstür des Fotogeschäft gegenüber entfernt. Ob es sich tatsächlich um dieselben Täter handelt, ist noch unklar.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer an die KPI Gera zu wenden, teilt die Polizei mit.

