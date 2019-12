Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Familien erhalten Spenden aus Benefizlauf in Gera

Der Nebel hing noch zwischen den Straßenschluchten oberhalb des Zabel-Gymnasiums als sich sieben ganz unterschiedliche Personen am Donnerstagmorgen im Sekretariat zusammenfanden, um die Zukunft zweier Krebspatienten und ihrer Kinder zu verändern. Nadine Engelmann ist eine der sieben. In der Hand hält sie einige Zettel. Der Holztisch in der Mitte der Runde bleibt leer. „Unser erster Fall ist noch sehr jung“, sagt die Mitarbeiterin der Krebsberatungsstelle des SRH Wald-Klinikums Gera. „27 Jahre ist er alt und alleinerziehender Vater. Seine Tochter ist zwei Jahre. Er wünscht sich einen Urlaub mit ihr zusammen.“

Die Krebsberatungsstelle hat schon einige Fälle der Initiative „Laufen mit Herz“ von der DAK-Gesundheit und dem Zabel-Gymnasium vorgestellt. Die Schülersprecher – seit knapp zwei Jahren Paul Renker, Josie Quadejacob und Chantal Liborius – entscheiden je nach Schwere über die Höhe einer Zuwendung, die durch einen Spendenlauf einmal jährlich gesammelt wird. Mit dem Geld sollen Familien unterstützt werden, bei denen ein Elternteil von einer Krebserkrankung betroffen ist. Herzenswünsche der Betroffenen und ihrer Kinder, die von den Sozialträgern nicht bezahlt werden, können damit realisiert werden. „Zwischen 30.000 und 35.000 Euro kommen pro Lauf zusammen“, sagt Ulrich Dressel, Vorstand des Zabel-Schulfördervereins. Später am Donnerstag werden davon insgesamt 7000 Euro vergeben werden. „Wir versuchen, noch etwas größeres zu finden, eine Organisation, die sich den Kindern von Krebspatienten widmet“, so der Vereinsvorstand. An dem Holztisch im Sekretariat stellt Nadine Engelmann indes den zweiten Fall vor. Es geht um einen 58-jährigen krebskranken Menschen. „Er hat zwei Kinder“, sagt Nadine Engelmann. Einkommen habe der Erkrankte keines, betont Olivia Heiland von der DAK-Gesundheit, ebenfalls mit am Tisch. Nun liegt es an den drei Schülersprechern über die Höhe der Spende zu entscheiden. Schulleiterin Katrin Proschmann entlässt sie in das Nebenzimmer. Die anderen warten. „Wir haben uns entschieden, dass der ersten Fall 2000 Euro bekommt. Für den Urlaub und als kleine Stütze für den Alltag“, sagt Josie Quadejacob nach der kurzen Beratungsphase. Für den zweiten Fall gebe es insgesamt 5000 Euro. Ein Teil des Geldes solle in die Wohnsituation fließen, sagt Chantal Liborius. Der andere Teil ist für einen Urlaub mit den Kindern bestimmt, so die Schülersprecherin.