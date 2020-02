Zwei Funny Boys zaubern Lachen in Gesichter

Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Das Publikum folgte vergnügt dem Gezänk des leicht erregbaren aber wortgewandten Offenbach (köstlich Lothar Bölck) und dem phlegmatischen Zaumsieg (amüsant Thomas Puppe). Zwei Kabarettisten spielten ihre letzte Vorstellung, die jahrelang außerhalb der Bühne nicht miteinander gesprochen haben. Das neue Angebot, in einem Film mitzuwirken, geht natürlich schief. Bölck und Puppe fuhren von Beginn an auf der Überholspur.

Mit dem Premierenstück „Funny Boys“, eine Verneigung vor der Filmkomödie „Sunny Boys“ von 1975, öffnete in Gera das erste Boulevard-Theater Thüringens. Die Vorstellung am Samstag war bis auf den letzten Platz besetzt. Bei der Stuhlgang-Aktion im Januar in der Spaethe-Passage erhielten nämlich jene, die ein brauchbares Sitzmöbel jeglicher Art für die Kleine Komödie im Hugo spendierten, eine Freikarte. Beate Tschirlei machte es sich auf ihrem orangenen Stuhl bequem. Ein kleines Schild mit ihrem Namen klebte auf der Rückenlehne. „Ein gewohntes Sitzgefühl in neuer Umgebung“, flachste sie. Eingehört habe sich für den Abend in der Mediathek mit der MDR-Polit-Satire„Kanzleramt Pforte D“, in der Lothar Bölck einen alt gedienten Pförtner mimt.

Freundin Yvonne Thielemann gefiel „die schöne Willkommenskultur“. Beide Frauen waren sich nach der Vorstellung einig, einen tollen Abend verbracht zu haben. Dass im Programm kurz und geschickt, die Ereignisse im Erfurter Landtag, eingebunden waren, fand Thielemann besonders gut.

„Das Programm lebt von den Wortspielen“, schwärmte Petra Heuschkel. „Mein Mann und ich werden wohl öfters hier sitzen.“

„Super. Beide sind große Klasse. Ich bin froh, dass wir ein kleines Boulevard-Theater haben. Das Ambiente würde sich auch für kleine Jazzabende eignen“, schlug Sabine Becker gleich vor. Sie hofft, dass nicht nur Geraer die Angebote im Hugo nutzen.

Nächste Vorstellung Funny Boys, 14. Februar, 20 Uhr, Karten unter 0365 / 835 067 42 oder in der Gera-Information 0365 /838111, Infos: kleine-komoedie-gera.de