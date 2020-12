Zwei Hainbuchen für den Pohlitzer Dichterfürsten

Am Goethe-Denkmal im Bad Köstritzer Ortsteil Pohlitz wurden zwei Hainbuchen gepflanzt, Dietrich Heiland (links) und Ralf Modes stellen das Projekt vor.

Wer dieser Tage einen Abstecher in den Köstritzer Ortsteil Pohlitz unternimmt, dem werden in der wundervoll weihnachtlich geschmückten Dorfmitte auch die beiden neuen Bäumchen auffallen, die das Goethe-Abbild einrahmen. Von zwei Hainbuchen wird seit wenigen Tagen das Denkmal des Dichterfürsten mit dem stilisierten Pohlitzer Meteoriten in der Hand eingerahmt.