Die Angels-Cheerleader der Great Gera Skates bei der Landesmeisterschaft in Dessau.

Gera/Dessau. 70 Geraer Cheerleader in drei Teams zeigten in Dessau bei der Landesmeisterschaft für Thüringen und Sachsen-Anhalt vor über 100 lautstarken Fans sehr erfolgreich ihr Können.

Zwei Landestitel und ein zweiter Platz für Cheerleader aus Gera

Sie qualifizierten sich für die Regionalmeisterschaft in Riesa am 1. Februar. Dort geht es um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Die „Shorty Angels“ mit 19 Aktiven im Alter von 6 bis 11 Jahren holten den Landesmeistertitel mit 8,25 Punkten. Die 15 „Little Angels“ (11 bis 14 Jahre) erreichten fehlerfrei mit 7,61 Punkten den zweiten Platz – nur 0,06 Punkte hinter dem Sieger aus Jena.

Die 23 jungen Damen der „Mighty Angels“ (ab 15 Jahren) schließlich gewannen mit einer sauberen Leistung als einziges Thüringer Team in der Kategorie „Senior All Girl Level 4“ mit 7,46 Punkten den Landesmeistertitel. an.