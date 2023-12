Feuer in Wohnblock Zwei Mädchen bei Brand in Gera verletzt

Gera Nach einem Brand in einem Wohnblock in Gera ermittelt die Kriminalpolizei. 15 Bewohner musste die Feuerwehr in Sicherheit bringen. Zwei Mädchen wurden verletzt.

Im Keller eines Wohnblocks in der Schwarzburgstraße 2 in Bieblach Ost ist am Dienstag gegen 4 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, zog dabei der Rauch auch in die Hausflure und Wohnungen. Die Feuerwehr musste daher 15 anwesende Bewohner des Hauses sowie des angrenzenden Hauseinganges Nummer 4 vorübergehend in Sicherheit bringen.

Nachdem der Rauch durch die Einsatzkräfte aus den Gebäuden ausgeblasen war, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung für weitere Untersuchungen ins Klinikum gebracht worden. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen.

