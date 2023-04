Ein 25-Jähriger wurde in einer Straßenbahn in Gera von zwei Männern bedroht (Symbolbild).

Zwei Männer bedrohen Passagier in einer Straßenbahn in Gera

Gera. Ein 25-Jähriger wurde am Dienstag von zwei Männern in einer Straßenbahn in Gera angesprochen. Sie drohten mit Schlägen.

Ein 25-Jähriger ist am Dienstag gegen 13.50 Uhr mit der Straßenbahn von der Spielwiese in Richtung Gera-Lusan unterwegs gewesen. Laut Polizei wurde er dort von zwei Männern im Alter von 28 und 31 Jahren angesprochen. Die beiden drohten ihm Schläge an.

Als der Geschädigte die Straßenbahn an der Haltestelle Fußgängerbrücke verließ, flüchteten beide Täter vorerst. Der Polizei gelang es dennoch, die Aggressoren aufzugreifen. Ein Strafverfahren gegen sie wurde eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.