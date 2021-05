Zwei Rentnern Geldbörsen beim Einkaufen gestohlen

In Gößnitz wurden zwei Rentnern beim Einkaufen die Portemonnaies gestohlen (Symbolbild).

Gößnitz. Die Polizei warnt: Immer wieder greifen Langfinger in Supermärkten zu.

Unbekannte entwendeten am Freitagvormittag gegen 11 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Gößnitz zwei 70-jährigen Rentnern jeweils die Geldbörse.

Die Opfer erledigten zu dieser Zeit gerade ihre Einkäufe im Supermarkt in der Zwickauer Straße. Die bislang unbekannten Täter entwendeten dabei ein Portemonnaie aus einer Tasche, die am Einkaufswagen hing.

Eine weitere Geldbörse wurde dem 70-jährigen Geschädigten aus der Jackentasche entwendet.

Die Polizei warnt eindringlich, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt am oder im Einkaufswagen zurück zu lassen.

