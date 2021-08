Zwei Täter nach versuchtem Einbruch gestellt - Schulcampusmauer beschmiert - Einbruch in Wohngemeinschaft

Gera/Greiz. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Landkreis Greiz-

Zwei Täter nach versuchtem Einbruch gestellt

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr haben Zeugen der Polizei gemeldet, dass zwei Personen versucht haben, in einen Pkw, welcher in der Untergrochlitzer Straße in Greiz abgestellt war, einzudringen. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten laut Polizeiangaben zwei Tatverdächtigte im Alter von 18 und 21 Jahren gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei einer Durchsuchung der beiden konnten bei einem Täter Gegenstände aufgefunden werden, welche einem anderen Einbruch zuordenbar sind. Gegen beide Tatverdächtige wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurden die vorläufigen Festnahmen am Donnerstag aufgehoben. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern weiter an.

Schulcampusmauer beschmiert

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag zu Mittwoch die Mauer eines Schulcampus in der Geraer Burgstraße mit schwarzer Farbe beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, hinterließen sie hierbei auf einer Fläche von ca. 20 x 2 Meter diverse gegen die Polizei gerichtete Schriftzüge und verursachten so Sachschaden.

Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Einbruch in Wohngemeinschaft

Polizeibeamte sind am Mittwochabend in der Wiesestraße in Gera zum Einsatz gekommen, da von dort der Einbruch in eine Wohnung gemeldet wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr Zugang zu einer Wohngemeinschaft von fünf Mietern und stahlen daraus u.a. Bargeld und mehrere Haarschneider.

Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

