Zwei Titel und ein zweiter Platz für Cheerleader aus Gera

70 Geraer Cheerleader zeigten in der Dessauer Anhalt-Arena bei der Landesmeisterschaft im Cheerleading für Thüringen und Sachsen-Anhalt sehr erfolgreich ihr Können.

Aufgrund der stetig wachsenden Cheerleadingteams in Deutschland wurden erstmals Landesmeisterschaften als Qualifikationsstufe für die Regionalmeisterschaften eingeführt, erklärt Isabell Dähne von den Angels, den Cheerleadern im Verein Great Gera Skates. Nur, wer zu den Landesmeisterschaften von der Jury mit mindestens sechs Punkten bewertet wird, darf am 1. Februar zur Regionalmeisterschaft in Riesa starten und hat so die Chance auf die Deutsche Meisterschaft,

Das wollten alle drei Geraer Teams. Im Frühjahr hatte es einen starken Aktivenwechsel aufgrund der Altersregelung gegeben, schreibt Isabell Dähne. Für viele Mädchen war es mitunter die erste Meisterschaft überhaupt, für andere die erste Meisterschaft in der neuen Alterskategorie.

Die jüngsten Geraer Cheerleader gewannen einen der Titel. Foto: Verein/ S.Pulz

Das erste für Gera startende Team waren die „Shorty Angels“, die mit 19 Aktiven im Alter von 6 bis 11 Jahren in der Kategorie Peewee Level 0 auf die Matte gingen. In zweieinhalb Minuten zeigten sie die seit April erlernten Pyramiden, Stunt- und Turnelemente, sowie Sprünge und Tanz. Am Ende wurde die Leistung mit dem Landesmeistertitel und 8,25 Punkten belohnt.

Als zweites Geraer Team gingen die Junioren „Little Angels“ (11 bis 14 Jahre) im „Junior All Girl Level 3“ an den Start. Die 15 Mädchen glänzten mit einer fehlerfreien Darbietung und erreichten mit 7,61 Punkten – und damit nur 0,06 Punkten Abstand zum Sieger aus Jena – den zweiten Platz.

Letzte Geraer Präsentation des Tages waren die „Mighty Angels“. Sie traten in der Kategorie „Senior All Girl Level 4“ als einziges Thüringer Team an. Die Jury bewertete die saubere Präsentation der 23 jungen Damen ab 15 Jahren mit 7,46 Punkten. Mit zwei Landesmeistertiteln und einem zweiten Platz hatten alle Teams das Ticket zur Regionalmeisterschaft gelöst. Sehr zur Freude auch der über 100 lautstarken Fans vor Ort.