Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Verletzte bei Straßenbahnunfall in Gera

Bei einem Unfall in Gera wurden am Freitagabend zwei Personen verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, kam es an der Kreuzung Wiesestraße / Keplerstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn.

Die beiden Insassen des Autos im Alter von 53 und 24 Jahren seien dabei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Personen in der Straßenbahn seien nicht zu Schaden gekommen.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.