Zwei Verletzte bei Unfall - Randalierer mit Eisenstange - Unfall mit Folgen

Ermittlungen gegen 34-Jährigen

Die Geraer Polizei hat seit Dienstag die Ermittlungen gegen einen 34-jährigen Mann aufgenommen, der sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten muss. Aus noch ungeklärten Gründen randalierte der Mann im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Geraer Hilde-Coppi-Straße und beschädigte dort mit einer Eisenstange sowohl die Glasscheibe für die Halterung des Feuerlöschers, als auch die Wand im Hausflur. Dem Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen und die Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.

Elektrowerkzeug aus Keller gestohlen

Gewaltsam verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu vier Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Geraer Wiesestraße, so dass die Geraer Polizei die Ermittlungen aufnahm. In der Zeit vom 17. zum 18. August stahlen die Unbekannten aus den nun geöffneten Kellerverschlägen diverse Elektrowerkzeuge und entkamen anschließend unerkannt. Zeugenhinweise: 0365 / 829-0 entgegen.

Unfall beim Abbiegen: Zwei Verletzte

Zum Unfall zwischen zwei Mercedes kam es Dienstagvormittag gegen 10.50 Uhr in der Untermhäuser Straße in Gera. Laut Polizei fuhr der Fahrer (63) eines Mercedes die Straße und wollte dort links abbiegen. Dabei kam es zu Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw Mercedes (Fahrer 66). Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sowohl der 66-jährige Mercedes-Fahrer als auch seine Beifahrerin wurden verletzt und medizinisch versorgt. Die Geraer Polizei ermittelt.

Unfall mit Folgen in Rüdersdorf

Die Fahrerin (59) eines Postautos rief gestern die Polizei um Hilfe, als sie gegen 13 Uhr mit ihrem Transporter in Rüdersdorf einen Unfall hatte. Beim Rangieren bemerkte die Frau einen circa 1,6 m hohen Absatz zu spät und kippte samt Fahrzeug seitlich über diesen. In der Folge musste ein Abschleppdienst den beschädigten VW-Transporter bergen. Auch die Feuerwehr kam zum Abbinden von auslaufenden Betriebsstoffen zum Einsatz. Auch wenn der Schreck sicherlich noch in den Gliedern steckt blieb die Postzustellerin glücklicherweise unverletzt.