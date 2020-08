Zwei Verletzte bei Unfall - Vergeblicher Fluchtversuch

Von der Kontrolle versucht zu fliehen

Gegen einen 17-jährigen Simsonfahrer leiteten Polizisten am Donnerstgabend gegen 17 Uhr Ermittlungen wegen des Verdachtes des Kennzeichenmissbrauches ein. Der junge Simsonfahrer sollte kontrolliert werden, da zunächst kein Kennzeichen am Fahrzeug erkennbar war. Der Kontrolle versuchte sich der 17-jährige zu entziehen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Bei der stellte sich dann heraus, dass ein Kennzeichen angebracht, jedoch abgeklappt war. Ebenso konnten die Beamten feststellen, dass das Moped nicht den Vorschriften entsprach. Die Weiterfahrt des 17-Jährigen wurde unterbunden.

Fensterscheibe beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 7.39 Uhr, gelang es bislang noch unbekannten Tätern die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Geraer Pestalozzistraße zu zerstören. Hinweise zu Tat oder Tätern erbittet die Polizei Gera unter der Rufnummer: 0365-8290.

E-Bike gestohlen

Am Donnerstag gegen 15 Uhr stellte der 49-Jährige Fahrer eines E-Bikes der Marke Giant (Modell: Fathom E+2 pro, Farbe: Cobaltblau-Neonorange) sein Gefährt vor einer Bankfiliale in der Plauenschen Straße im Greizer Ortsteil Sachswitz ab. Als er gegen 16 Uhr mit seinem ordnungsgemäß abgeschlossenen Rad weiterfahren wollte, musste der 49-Jährige feststellen, dass sowohl sein Rad als auch das verwendete Faltschloss gestohlen wurden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fahrraddiebstahl aufgenommen, und bittet Zeugen sich, unter der Rufnummer: 03661-6210, zu melden.

Zwei Verletzte bei Unfall

Am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr wollte eine 79-jährige Seat-Fahrerin am „Kahmerschen Kreuz“ in Richtung Reichenbach auf die B94 auffahren. Beim Abbiegen übersah die 79-Jährige einen vorfahrtsberechtigten VW. Es kam zur Kollision, wobei die 38-jährige VW-Fahrerin und die 79-jährige Fahrerin des Seat verletzt wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

