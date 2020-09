Zwei Verletzte nach Unfall - Einbruch - Autotür eingeschlagen

Einbruch in Wohnung

Die Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruch hat die Polizei Gera aufgenommen. Erkenntnissen der Polizei zufolge verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung einer 20-jährigen Frau in der Jenaer Straße in Gera. Der Tatzeitraum konnte auf den 29. August bis zum 7. September eingegrenzt werden. Aus der Wohnung selbst stahlen der oder die Täter diverse Elektrogeräte (TV, Receiver etc.) sowie ein Fahrrad. Die Kripo sucht Zeugen: Tel. 0365 / 8234-1465.

Opel beschädigt

Ein in der Geraer Lutherstraße abgestellter Opel war am Mittwoch offenbar Ziel eines unbekannten Täters. In der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr zerstörte dieser die Scheibe der Fahrertür. Aus dem Auto selbst wurde jedoch nichts gestohlen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Verkehrskontrolle mit Folgen

Den Fahrer (35) eines Motorrades kontrollierten in der Nacht zu Donnerstag gegen 2.20 Uhr Geraer Polizeibeamte in der Bad Köstritzer Schulstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand der 35-Jährige unter dem Einfluss von Drogen. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr fuhr eine 66-jährige Hyundai-Fahrerin den Schafbirkenweg in Richtung Siedlung um nach rechts abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 71-jährigen Ford Fahrers, welcher die Siedlung in Richtung Schafbirkenweg befuhr. Beide Pkw kollidierten. Durch den Unfall wurden der Ford Fahrer und seine 69-jährige Mitfahrerin verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

