Zweite Blüte erfreut Rentnerin in Röpsen

Monika Schirmer aus Röpsen traute ihren Augen nicht, als sie vor wenigen Tagen an ihrem Kirschbaum zum zweiten Mal in diesem Jahr Blüten entdeckte. Eine Herbstblüte hat die 79-jährige Gartenfreundin an ihren Obstbäumen noch nicht erlebt. Wahrscheinlich gibt es einen Zusammenhang mit den starken Frösten im April und Mai, als viele Blüten erfroren.