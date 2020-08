Zweiter alter Brückenteil in Gera-Lusan wird abgerissen

Nachdem Teil eins der neuen B92-Brücke in Gera-Lusan seit wenigen Tagen wieder befahren werden kann, geht es nun nahezu nahtlos mit dem zweiten Bauabschnitt weiter. Zwischen dem 28. und 31. August wird die Richtungsfahrbahn Weida der Brücke abgerissen, wie die Stadtverwaltung Gera mitteilt.

Dafür muss die Zoitzbergstraße ab Freitag, 28. August, 8 Uhr bis voraussichtlich 31. August, 5 Uhr zwischen der Heeresbergstraße und der Abfahrt von der B92 Richtung Lusan/Zwötzen (Feuerwache Süd) für sämtlichen Verkehr – Auto, Straßenbahn, Fußgänger – gesperrt werden. Ebenso ist in diesem Zeitraum die B92 über das Brückenbauwerk in beide Richtungen gesperrt. Sollten die Abrissarbeiten schneller beendet sein, werden die Sperrungen eher wieder aufgehoben.

Umleitungen

Fahrtrichtung Weida/Greiz: Der Verkehr wird über die Abfahrt Lusan zur Heeresbergstraße und von dort auf die B92 geführt.

Fahrtrichtung Gera-Zentrum: Der aus Weida kommende Verkehr wird an der Abfahrt Lusan/Zwötzen von der B92 über das Fahrschulgelände geführt. Der aus Lusan kommende Verkehr wird über die Heeresbergstraße/Auffahrt B92 zur Abfahrt Lusan/Zwötzen und von dort über das Fahrschulgelände geführt.

Fahrtrichtung Lusan aus Zwötzen kommend: Kraftfahrer biegen an der Kreuzung (Feuerwache Süd) in Richtung Zentrum ab und fahren über die B92 bis zur Keplerstraße. Dort können sie wenden beziehungsweise über die Keplerstraße/Wiesestraße in Richtung Lusan fahren.

Fußgänger und Radfahrer: Um von Lusan nach Zwötzen und wieder zurückzukommen, nutzen Fußgänger und Radfahrer die B92 an den Fußgänger-/Radwegquerungen Brüte-Geh-/Radweg südlich der Zeulsdorfer Straße oder die Ampelkreuzung B92/Keplerstraße.

Änderungen bei Bahn und Bus

Wegen der Brückenabrissarbeiten der B92-Brücke kommt es in der Zoitzbergstraße vom 28. bis 30. August auch zu Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr.

Wie der Geraer Verkehrsbetrieb GVB mitteilt, wird es in diesem Zeitraum Änderungen auf den Straßenbahnlinien 2 und 3 sowie der Buslinie 15 geben.

Die Linie 15 verkehrt am 29. und 30. August nicht von und zum Bahnhof Zwötzen. Für Fahrten zwischen Lusan und Zwötzen werden die Fahrgäste gebeten die Verbindungen über die Heinrichstraße zu nutzen, da die Zoitzbergstraße im Brückenbereich auch für Fußgänger gesperrt wird.

Alle Fahrten der Linie 15 beginnen und enden an der Haltestelle Lusan/Laune. Die Linienführung in Lusan und die Abfahrtszeiten ändern sich nicht.

Am Freitag, 28. August, verkehrt die letzte Fahrt der Linie 2 vom Bahnhof Zwötzen nach Lusan um 19.13 Uhr und endet bereits in der Wendeschleife Lusan/Brüte.

Auf der Linie 3 entfallen nach den Informationen der GVB einzelne Fahrten im Abschnitt Lusan/Zeulsdorf – Brüte. So verkehrt am Freitag die Fahrt 17.37 Uhr und in der Nacht von Samstag zu Sonntag die Fahrt 2.00 Uhr nicht zwischen Brüte und Lusan/Zeulsdorf. In der Gegenrichtung entfällt am Samstag die Fahrt 7.25 Uhr ab Lusan/Zeulsdorf bis Brüte.

Die Sonderfahrpläne sind abrufbar auf der Internetseite der GVB unter www.gvbgera.de