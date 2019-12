Gera. Handel und Gastronomie machen den Charakter einer Stadt aus, Mit den Betreibern gemeinsam will die Stadtverwaltung Feste planen

Zweiter Geraer Händlerstammtisch

Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen der Geraer Innenstadt sind zu einem zweiten Händlerstammtisch eingeladen. Er soll am 14. Januar, um 18.30 Uhr, in einem Beratungsraum des Kultur- und Kongresszentrums stattfinden. Gastgeber ist erneut die Geraer Stadtverwaltung.

Im Juli 2019 hatten sich schon einmal auf Einladung von Ines Wartenberg, Fachgebietsleiterin Veranstaltungen und Märkte in der Stadtverwaltung, fast 30 Interessierte getroffen. Ursprünglich wollte man sich im Oktober 2019 wiedersehen.

Bei dem jetzt geplanten Termin sollen die vier verkaufsoffenen Sonntage festgelegt werden. Schnell einig geworden war man sich im Sommer über den 22. März zum Autofrühling und über den 6. September zum erstmals vorgezogenen Höhlerfest. Ob die anderen beiden zu Töpfermarkt oder Fête de la Musique sowie am ersten oder zweiten Advent stattfinden, soll jetzt entschieden werden. Beraten wolle Wartenberg mit den Innenstadthändlern außerdem, wie sie am Höhlerfest und am Festival Goldner Spatz beteiligt werden können.