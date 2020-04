Weida. Am 13. März ging es los im Weidaer Museum, dann kam die Corona-Zwangspause. Am Donnerstag kann die Burg unter den geltenden Hygieneregeln wieder erkundet werden.

Zweiter Versuch für Saisonstart auf der Osterburg Weida

Es war in der Region einer der letzten Kulturhöhepunkte in der Region, der vor dem Corona-Lockdown noch stattfinden konnte: die Saisoneröffnung 2020 auf der Weidaer Osterburg. Am 13. März wurden sowohl die neue Jahresausstellung „Die elektrisierte Gesellschaft“ als auch die künstlerische Jubiläumsausstellung zu Ehren von Kurt Pesl eröffnet.

Nach mehreren Wochen Zwangspause öffnet das Museum in der Osterburg am Donnerstag, 30. April wieder die Tore. „Zu besuchen sind mit Remise, Turm und Altem Schloss fast alle Ausstellungsbereiche der Burg sowie Außenanlagen und Gärten“, schreibt Heike Karg vom Museum und empfiehlt den Blick in die Jahresausstellung und in die bis 7. Juni verlängerte Schau des Künstlerstammtisches Osterburg Weida, der sich sein 20. Jahr des Bestehens sicher auch anders vorgestellt hätte.

Heike Karg weist darauf hin, dass Hygieneregeln gelten, die auch per Aufsteller am Eingang mitgeteilt werden. So ist ein Mund-Nasen-Schutz zwingend erforderlich, Kinder bis sechs Jahre seien ausgenommen. Auch müsse Besuchern mit Anzeichen einer Erkältung oder ohne Mund-Nasen-Schutz der Zutritt verwehrt werden. Zur Kasse darf nur einzeln vorgetreten werden, auch sind allgemein nur Kleinstgruppen zugelassen, also Personen eines Haushalts beziehungsweise maximal zwei Personen. Hygiene und Abstandsregelungen sind einzuhalten. Handspender für Desinfektionsmittel sowie Seifenspender und Papierhandtücher stehen bereit.

Gäste müssten sich auch auf mögliche Wartezeiten einstellen, denn für die einzelnen Räume gelten verschiedene Besucher-Begrenzungen. So dürfen maximal zehn Personen gleichzeitig in die Remise, acht in die ständige Ausstellung und in die Galerie, vier Personen beziehungsweise eine Familie im 360-Grad-Museum, im Turm sowie im Gefängnis. Das Berühren der Exponate ist grundsätzlich verboten, hinzu kommt, dass wegen der aktuellen Situation auch Hörstation, Active Table und Experimentierstation nicht nutzbar sind.

Bis auf Weiteres hat die Osterburg von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.