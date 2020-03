Gera. Junge Talente der Musikschule „Heinrich Schütz“ musizieren am Freitag und laden zu einem öffentlichen Konzert ins Haus am Biermannplatz ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweites Sprungbrettkonzert der Musikschule Gera

Am Freitag, dem 6. März, werden junge Talente in der Geraer Musikschule „Heinrich Schütz“ am Biermannplatz 1 das zweite Sprungbrettkonzert im Schuljahr 2019/2020 gestalten, teilt die Stadt mit.

Können will bekanntlich geübt sein und so gehören Auftritte für die jungen Instrumentalisten vor Publikum mit dazu. Zu diesem kurzweiligen Programm mit Kompositionen für Klavier, Violine, Cello, Mandoline und Gitarre sind Zuhörer aller Altersstufen herzlich eingeladen. So manches Kind oder Jugendlicher hat schon beim Zuhören seine Vorliebe zum Erlernen eines Instrumentes entdeckt.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr.