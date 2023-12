Zwischen Frühstück und Gänsebraten: In Gera aufgezeichnete Show wird ausgestrahlt

Gera Eine Zeitreise zurück in die 1980er Jahre gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag zu erleben: Hier ist die beliebte DDR-Fernsehsendung zu sehen.

Wer sich auf eine spontane Zeitreise ins Gera der 1980er Jahre begeben möchte, hat am ersten Weihnachtsfeiertag um 11.15 Uhr im MDR die Möglichkeit dazu. Der Sender wiederholt die Aufzeichnung der Show „Zwischen Frühstück und Gänsebraten“, die in der DDR zu den beliebtesten Weihnachtssendungen gehört hat.

Das DDR-Fernsehen hat die Sendung in den 1980er Jahren mehrfach im Haus der Kultur in Gera aufgezeichnet. So fand die Produktion auch 1987 im heutigen Kultur- und Kongresszentrum statt. Margot Ebert und Heinz Quermann präsentierten als Moderatoren die Show. Von 1957 bis 1991 luden sie jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag zur Mittagszeit ein, einen bunten Teller mit viel Musik und Spaß zu erleben. Liebenswerte Rituale wie das Kommando zum Kartoffeln-Aufsetzen oder das Weihnachtsmärchen von Jochen Petersdorf durften da nicht fehlen.

Künstler von Olaf Berger bis Leni Statz in Gera im Einsatz

Laut MDR sind in der Sendung Olaf Berger, Tommy Steiner, Leni Statz und Wolfgang Roeder, Karin Roth, Roland Neudert, Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler sowie Peter Schreier in Gera zu Gast. Wer erkennt sich im Publikum wieder? Insgesamt kamen 2600 Zuschauer in Gera in den Genuss der Show: 1300 zur Generalprobe, 1300 zur eigentlichen Sendung. Mitgeschnitten wurden beide Shows für den Fall grober Pannen und politisch ungewollter Inhalte. Mitarbeiter erinnern sich, dass die Karten sehr begehrt waren und vorrangig an bestimmte Personenkreise vergeben worden sind.

Der MDR strahlt die Show-Folge am 25. Dezember von 11.15 Uhr bis 12.55 Uhr aus.

