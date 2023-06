Zwischen Töpfen und Pflanzen in Hohenölsen die Kunst entdeckt

Tag der Offenen Gärten auf dem Fettinger Hof in Hohenölsen - Die Bilder

Tag der offenen Gärten in Hohenölsen in der privaten Galerie von Eberhardt Fetting: Holzkünstler Ralph Hübschmann aus Hohenölsen hat neben weiteren von ihm ausgestellten Skulpturen sein neuestes Werkstück mit dem Titel "Evolution- the highest level" (Entwicklung - das höchste Level) dabei, an dem er vorführt, wie er arbeitet.Gäste lassen sich erklären wie der Holzbildhauer aus einem großen Baumstamm seine Holz gewordenen Gedanken und Gefühle formt.

Foto: Conni Winkler / Funke Mediengruppe Thüringen