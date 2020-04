Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwölf neue Straßenbahnen braucht Gera

Einen Tag vor der Sonderstadtratssitzung zur Neuanschaffung von Straßenbahnen für die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH melden sich die Fraktionsvorsitzenden von Die Linke, Die Liberalen, Bündnis90/Die Grünen und SPD im Geraer Stadtrat zu Wort. Sie fordern die Beschaffung von neuen Bahnen und namentliche Abstimmung in der Sitzung am Donnerstagabend im Kultur- und Kongresszentrum.

Seit Monaten stehe fest, dass die GVB auf Grund des Fahrgastaufkommens und des geltenden Nahverkehrsplanes insgesamt 24 Straßenbahnen benötige, bereits 12 moderne Bahnen hat und deshalb 12 neu beschafft werden müssten, um alle alten Tatra-Bahnen ablösen zu können. Seit 2019 existiere eine Zusage der Landesregierung als Fördermittelgeber auf eine 50-prozentige Förderung, erinnern sie an die Voraussetzungen.

Der Stadtrat habe mit dem Beschluss im Dezember und der Umwandlung von Teilen des Gesellschafterdarlehens in Eigenkapital dafür gesorgt, dass die GVB auch in der Lage sei, die gesamte Investition zu stemmen, heißt es. „Den Beschluss will aber Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) rückgängig machen“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Linken, Andreas Schubert, „denn das Gesellschafterdarlehen ist seine „große Idee.“ Schubert ergänzt: „Die CDU-Fraktion im Stadtrat Gera zieht da mit und will nur sechs neue Straßenbahnen. Obwohl das wirtschaftlich nicht machbar ist, weil die ausgelasteten Herstellerfirmen einen so kleinen Auftrag nicht machen werden oder nur sehr viel teurer.

Der Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündnis90/Die Grünen und Aufsichtsratsvorsitzender der GVB, Nils Fröhlich, erklärt dazu: „Mit dem Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung wird es gar keine neuen Bahnen geben. Die Zukunft unserer neuen GVB wäre massiv gefährdet und die Umsetzung des geltenden Nahverkehrsplans perspektivisch unmöglich.“

Die Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, Monika Hofmann, fügt hinzu: „Auch die AfD-Fraktion schließt sich der CDU-Fraktion mit ihrem Bürgermeister an, obwohl das den Interessen der Nutzer unseres Verkehrsbetriebes widerspricht. “

Norbert Hein, der Fraktionsvorsitzende der Liberalen, zeigt sich entsetzt: „Die 7,2 Millionen Euro, die der Freistaat unserer Stadt in diesem Jahr zusätzlich für Investitionen gibt, sollen leichtfertig nur für die neuen Straßenbahnen verwendet werden, statt für unsere Schulen, die das Geld so dringend benötigen.“

Die Fraktionsvorsitzenden haben angekündigt am Donnerstag an eine eigene Alternative zur Abstimmung zu stellen.