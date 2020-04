Gera. Im Auftrag der Stadt Gera wird bis Ende August an der Fußgängerbrücke gebaut. Danach soll sie auch offiziell für Radfahrer befahrbar sein.

Zwötzener Steg über die Weiße Elster gesperrt

Seit Dienstag, den 14. April, ist die Elsterbrücke „Zwötzener Steg“ wegen Sanierungsarbeiten für den öffentlichen Geh- und Radverkehr gesperrt. Darüber informierte die Geraer Stadtverwaltung am Dienstagabend.

Die Sperrung dauere voraussichtlich bis Ende August 2020. Das Brückenbauwerk erhalte während der Bauarbeiten eine neue Kappe aus Stahlbeton und ein neues Geländer. Es müsse auf die vorgeschriebene Höhe von 1,30 Meter erhöht werden, um die Brücke als Radweg ausschildern zu können. Weiterhin würden die nicht mehr benötigten Fernwärmeleitungen im Auftrag der Energieversorgung Gera GmbH zurückgebaut. Zudem sollen die Wegeanbindungen zum Elsterradweg verbessert werden. Insgesamt investiere die Stadt hier 380.000 Euro, von denen 327.000 Euro aus Fördermitteln finanziert werden.

Umleitungen über die Debschwitzer und Zwötzener Brücke

Die Umleitung für den Geh- und Radverkehr erfolge in Richtung Süden vom Elsterdamm kommend über die Debschwitzer Brücke / Kreuzung Arminiusstraße / Vogtlandstraße bis zur Kreuzung Keplerstraße, weiter über die Vogtlandstraße zum Radwanderweg „Weiße Elster“. Der Verkehr in Richtung Norden könne die vorbeschriebene Umleitungsstrecke in der Gegenrichtung nutzen. Aus Richtung Zwötzen sei die Querung der Weißen Elster von der Ruckdeschelstraße kommend über die Zwötzener Brücke möglich. Stadteinwärts könne der Elsterradweg über die Zwötzener Straße / Schwarzer Weg erreicht werden.