Gescheiterer Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus in Altenburg

Unbekannte versuchten die Tür eines Mehrfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden, Eindringen konnten die Täter jedoch nicht.

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntag auf Montag in der Geraer Straße in Altenburg versucht, die Tür eines Mehrfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. An der Haustür entstand dadurch ein Sachschaden. Allerdings gelang es den Unbekannten nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447/4710 entgegen.

