Zehnjährige bei Straßenbahnunfall verletzt – Einbruch in Restaurant: Polizeimeldungen für den Kreis Gotha

Landkreis Gotha. Ein Mädchen wird in einer Straßenbahn verletzt. Ein Autofahrer flüchtet vom Unfallort. Und in Gotha brechen Diebe in ein Restaurant ein.

Ein Auto und eine Straßenbahn sind in der Ortslage Sundhausen am Mittwoch gegen 14 Uhr kollidiert. Ein 44-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Friedhofstraße und wollte auf den Anger fahren. Er fuhr über das Gleisbett. Der 54-jährige Straßenbahnführer leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Ein zehnjähriges Mädchen, das sich in der Bahn befand, verletzte sich leicht. Zwei weitere Fahrgäste kamen laut Zeugenaussagen zu Fall.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht bei Friedrichroda gesucht

Die Außenspiegel eines Taxis und eines entgegenkommenden unbekannten Autos sind am Donnerstag gegen 7.10 Uhr auf der B 88 zwischen Friedrichroda und Engelsbach kollidiert. Der oder die Fahrerin des unbekannten Wagens setzte die Fahrt nach Friedrichroda fort. Dahinter fuhren mehrere derzeit unbekannte Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha zu melden.

Einbruch in Gothaer Restaurant

Unbekannte sind Mittwochnacht in ein Restaurant in der August-Creutzburg-Straße, Gotha, eingebrochen. Sie durchsuchten laut Polizei alle Räumlichkeiten und klauten Bargeld.

