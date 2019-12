Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

100 Jahre Landkreis fest im Blick

Im Sommer 2018 begann Onno Eckert (SPD) – Jahrgang 1985, geboren in Duisburg, seit 1996 wohnhaft in Crawinkel – seine Arbeit als Gothaer Landrat. Wir sprachen mit ihm über seine Arbeit, was er bereits erreicht hat und was künftig Priorität besitzt oder auch über sein Hobby als Fußballschiedsrichter.

Herr Eckert, Sie sind anderthalb Jahre im Amt. Gestartet sind Sie als jüngster Landrat der Republik. Ist das immer noch ihr Traumjob? Ja, nach wie vor. Und ich habe es nicht ernsthaft bereut, das Amt übernommen zu haben. Klar, in der Zeit gab es auch Momente, in denen ich tief durchatmen musste. Doch danach ging’s mit neuem Schwung an die Arbeit. Ich bin Landrat mit großer Freude und viel Vergnügen. Beim Blick zurück auf dieses Jahr: Was macht Sie besonders stolz? Stolz? Es fällt mir schwer, das so zu sehen. Also frage ich besser nach dem, was Sie zufrieden macht? Das ist besser. Ich denke, ich habe meine Arbeit ordentlich gemacht. Dabei muss ich fragen, welchen Anteil hat der Landrat? Die Antwort macht klar, dass ein Landrat allein auf völlig verlorenen Posten stehen würde. Ich denke, da wo ich moderativ sein musste, war ich das. Wo Entscheidungen nötig waren, habe ich sie getroffen. Was wir erreicht haben, unter anderem eine bessere Anbindung des Buslinienverkehrs für das Ohrdrufer Gewerbegebiet oder in Friedrichroda die Erweiterung der Linie 844 zum Berghotel, kann der Landrat anregen, beschließen muss es der Kreistag, umsetzen müssen es die entsprechenden Mitarbeiter. Kürzlich wurde der Haushalt fürs kommende Jahr beschlossen. Ja, und das nahezu einstimmig. Es gab nur eine Enthaltung. Und das zeigt, meine Arbeit kann nicht wirklich schlecht gewesen sein – auch mit Blick auf die neue Zusammensetzung des Kreistages. Andere Amtskollegen haben da durchaus mehr Kampf zu führen. Wie sehen Sie die Arbeit der AfD im Kreistag? Bisher werte ich diese eher als beobachtend. Daraus kann ich jedoch keine Prognose ableiten, nicht nach einer Legislaturperiode, die gerade mal ein halbes Jahr alt ist. Die AfD geht ja selbst damit hausieren, dass sie noch nicht so erfahrene Kommunalpolitiker hat und die anderen Parteien sie deshalb mit ihren Ideen überzeugen sollten. Ich sehe diese Partei in ihrer Position im Landesverband sehr kritisch. Auf Kreisebene ist bis jetzt noch nichts Besonderes festzustellen. In wieweit unterscheidet sich der Job eines Landrates von dem des Schiedsrichters? Eigentlich gar nicht. Im Ernst, das ist wirklich vergleichbar. Sowohl im Amt als auch auf dem Sportplatz gibt es eine hohe Schlagzahl an Entscheidungen. Ich kann mich auch nicht zurücklehnen und darüber noch ein bisschen nachdenken, weil die nächste schon vor der Tür steht. Eine weitere Erfahrung aus dem Schiedsrichterwesen, die fürs Landratsdasein bedeutsam ist: Habe ich eine Entscheidung getroffen, ist sie nicht mehr rückgängig zu machen. Stellt sich im Nachhinein heraus, dass es eine Fehlentscheidung ist, kann man sie nicht einfach wieder aufheben. Aber es gibt zum Fußball einen Unterschied: Wenn ich hier versuche, einen Fehler durch eine Konzessionsentscheidung wieder gerade zu biegen, habe ich gleich zweimal falsch reagiert. Das ist im Landratsjob anders. Als Kommunalpolitiker und als Schiedsrichter gehören Sie gleich zwei Gruppen an, die oftmals bedroht und verbal sowie körperlich angegriffen werden. Ich bin keiner der sagt, es wird alles immer schlimmer, weil ich das nicht denke. Um auf dem Fußballplatz zu bleiben, wenn ich den Altvorderen Glauben schenke, dann wurde sich auch früher auf dem Sportplatz geledert. Und ich weiß nicht, ob das nur unter den Zuschauern passierte. Was ich jedoch erlebe, die Hemmschwelle hat sich deutlich verschoben. Die sozialen Medien haben die Kommunikation verändert. Und, das merke ich als Landrat, hier pflegen manche Menschen eine Art der Kommunikation, wie sie es wahrscheinlich im direkten Miteinander nicht tun würden. Pfeifen Sie heute weniger Spiele? Ja. Das hat mit meiner knappen Freizeit zu tun. Und gelegentlich muss ich mich entscheiden, gehe ich Sonntag auf den Fußballplatz oder verbringe ich den Nachmittag mit meiner Familie. Mein Sohn ist zwei Jahre alt, da fällt die Entscheidung oft zu Gunsten der Familie aus, verständlicherweise. Blicken wir auf 2020. Was steht für Sie im Fokus? Da ist das Thema Nahverkehrsplanung zu nennen, ebenso die Schulnetzplanung. Wir werden uns mit dem Haushalt 2021 beschäftigen müssen, wo wir vor großen Herausforderungen stehen werden. Aber auch im Haus selbst stehen Veränderungen an. Wir wollen Modernisierungsprozesse angehen bei der Organisation und Digitalisierung des Landratsamtes. Um letzteres zu gestalten, sind wir dem sächsischen Zweckverband KISA beigetreten. Im Haushalt ist eine Summe vorgesehen zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Das werden wir 2020 sicher nicht abschließen, aber wir beginnen damit. Das wird eine große Herausforderung für die Kreisverwaltung. Was ist KISA? Das ist der kommunale IT-Dienstleister für Landkreise, Städte und Gemeinden in Sachsen. Dort zeigte sich, diese Form sehr gut funktioniert, so dass auch wir dieses Angebot nutzen. Das erspart uns, die Dinge selbst auszuschreiben und zu vergeben. Im kommenden Jahr wird der Freistaat Thüringen 100 Jahre alt. Bringt sich der Landkreis Gotha hier mit ein? Sicher werden wir dieses Jubiläum begleiten, dazu gibt es bereits Kontakte mit der Staatskanzlei. Aber wir schauen schon eher auf das Jahr 2022, in dem der Landkreis Gotha ebenfalls auf 100 Jahre zurückblicken kann. Gibt es schon konkrete Vorstellungen? Nein. 100 Jahre sind eine lange Zeit. In diesen Jahren ist ganz viel passiert, viele Umbrüche in Deutschland und natürlich in unserem Landkreis. Wir werden diese 100 Jahre ganz bewusst Revue passieren lassen, auch mit dem Blick darauf, was wir daraus lernen können.