1000 Euro für Bad Tabarzer Fußballzeitreise

Anke Nowotny aus Waltershausen (Mitte) spendete 1000 Euro an den Verein Fußballzeitreise. Hier mit Schatzmeisterin Kirsten Gatz und Vereinsvorsitzenden Marcel Wedow.

Bad Tabarz. Anke Nowotny aus Waltershausen hat ihrem Gewinn beim MDR-Spiel dem Bad Tabarzer Verein Fußballzeitreise gespendet.

Kürzlich war die MDR-Sendung „Mach dich ran“ Gast bei der Fußballzeitreise in Bad Tabarz. Mit dabei waren vor Ort allerdings corona-bedingt nur wenige Vereinsmitglieder. Umso mehr freute sich Vereinschef Marcel Wedow, der auch der Betreiber der Ausstellung ist, dass sich beim Spiel mehr als 40 Leute beteiligen.

Bei der Auslosung des Gewinnspiels konnte sich Anke Nowotny aus Waltershausen freuen, denn sie erhielt 1000 Euro. Den Gewinn spendeten Anke und ihr Mann Maik Nowotny jetzt dem Verein, der vor einer großen Herausforderung steht. Grund: Die Ausstellung, die sich derzeit in der Lindenstraße in Bad Tabarz befindet, soll in den Erlebnisturm auf dem Inselsberg umziehen. Dazu benötigt der Verein finanzielle Unterstützung.