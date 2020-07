Gotha. Bei einem Unfall in Gotha ist am Montag ein 13-jähriger Junge verletzt worden.

13-Jähriger in Gotha von Auto angefahren und verletzt

Wie die Polizei mitteilte, war eine 67-jährige Autofahrerin am Montag, gegen 10.40 Uhr, auf der Friedrichstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs. Als die Frau mit ihrem Audi in die Gotthardstraße abbiegen wollte, übersah sie einen 13-jährigen Jungen, der über die Straße ging. Es kam zur Kollision.

Der Junge wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 67-Jährige blieb unverletzt.

