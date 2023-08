15-jähriger Mopedfahrer verletzt sich bei Flucht vor Polizei im Kreis Gotha schwer

Emleben. Beim Versuch sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, hat sich ein Jugendlicher im Landkreis Gotha schwer verletzt. Er hatte versucht, auf einem Moped zu flüchten.

Ein Mopedfahrer sollte am Samstagabend in der Bahnhofstraße in Emleben (Landkreis Gotha) einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der 15-Jährige stattdessen zu flüchte. Wenig später kam er jedoch in einer Kurve zu Fall und verletzte sich dabei schwer.

Grund für die Flucht vor der Polizei könnte der mangelnde Versicherungsschutz des Mopeds sowie die nicht vorhandene Fahrerlaubnis gewesen sein. Den Jugendlichen erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

