17 Bewohner über Drehleiter evakuiert - Polizei ermittelt nach Brandstiftung in Gothaer Wohnhaus

In Gotha brannte es in einem Mehrfamilienhaus. (Symbolbild).

Gotha. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gotha ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Eine Person wurde verletzt.

Wegen schwerer Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei in Gotha. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei am Samstag gegen 17.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Juri-Gagarin-Straße 37 ein Brand ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei legten bisher Unbekannte ein Feuer im Keller des mehrgeschossigen Wohnhauses.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten 17 Personen mittels Drehleiter evakuiert werden. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro im Inneren des Gebäudes. Die Polizei Gotha bittet um sachdienliche Hinweise sowie Täterhinweise unter Angabe der Bezugsnummer 0179232/2022.

