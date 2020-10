180 Parkplätze für Gotha

Die Stadtverwaltung Gotha gibt am Dienstag, 13. Oktober, die Erweiterung des Parkplatzes am alten Zentralen Omnibusbahnhof am Mühlgrabenweg frei. Damit stünden 180 weitere öffentliche Stellplätze bereit, so die Verwaltung. Zugunsten der Nutzung als Parkfläche wurden Ende Mai die Stahlkonstruktion über den einstigen Bushaltestellen abgebrochen und die Bussteige zurückgebaut.

Bereits zu Jahresbeginn waren 47 Parkplätze in diesem Bereich bereitgestellt und zugunsten dessen eine kleine leicht erhöhte Warteinsel beseitigt sowie Leitpfosten aufgestellt worden. Der Parkplatz ist ausschließlich für Pkw und Kräder vorgesehen, zeitlich unbegrenzt und unentgeltlich. Zwei Stellflächen mit Ladesäulen sind noch in Arbeit.