19-jähriger Radfahrer bei Unfall in Gotha verletzt

Am Montagabend war ein 19-jähriger Radfahrer am Neumarkt in Gotha unterwegs. Als er nach links in die Markstraße abbog, übersah er einen entgegenkommenden Renault und stieß mit diesem zusammen.

Laut Angaben der Polizei wurde der 19-Jährige leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Am Fahrzeug und am Rad entstand Sachschaden.

