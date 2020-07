Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

20.000 Euro Schaden - Betrunkener kracht in geparktes Auto

Bei einem Unfall in Luisenthal im Landkreis Gotha ist am Sonntagabend ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Montag informierte, habe ein 37-Jähriger in der Karl-Marx-Straße in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren und kollidierte mit einem dort abgestellten Auto.

Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto gegen eine Hauswand geschoben worden. Mit gebrochener Achse rutschte der Wagen des 37-Jährigen noch knapp hundert Meter weiter. Er blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer habe einen Wert von rund zwei Promille ergeben.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 20.000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.