Die Polizei bittet um Hinweise zur Beschädigung eines Automaten in Neudietendorf.

Neudietendorf Unbekannte werfen Feuerwerkskörper in Zigarettenautomat.

2000 Euro Schaden an Automat in Neudietendorf

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 5. bis 19. Januar (Dienstag) laut Polizei Feuerwerkskörper in den Ausgabeschacht eines Zigarettenautomaten in der Gothaer Straße in Neudietendorf detonieren lassen.

Zigarettenschachteln wurden nicht gestohlen. Es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer: 03621/ 781124 und der Bezugsnummer 0014162/ 2021 entgegengenommen.