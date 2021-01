2021 keine Knut-Feste im Kreis Gotha

Kreis Gotha Der Kommunale Abfallservice entsorgt Weihnachtsbäume wieder kostenfrei. Auf eine Tradition müssen einige Ortschaften in diesem Jahr verzichten.

Die Feiertage sind vorüber und der Weihnachtsbaum beginnt spätestens jetzt zu nadeln. Das Traditionsgewächs entsorgt der Kommunale Abfallservice zwischen Montag, 4. Januar, und Freitag, 29. Januar, kostenfrei im Landkreis Gotha, wenn dabei diese Aspekte beachtet werden.

Wie das Landratsamt Gotha mitteilt, werden die Weihnachtsbäume an den jeweils regulären Abfuhrterminen für den Biomüll abgeholt. Dafür sollten die Tannen frei von Baumschmuck und Pflanzbehältern sein. Für die Entsorgung wird ein separates Fahrzeug eingesetzt. Weihnachtsbäume können zudem kostenfrei bei den Wertstoffhöfen im Landkreis abgegeben werden.

Ortschaften, die Weihnachtsbäume bei einem sogenannten Knut-Fest verbrannt haben, müssen auf diese Tradition in diesem Jahr wohl aufgrund des Veranstaltungsverbots verzichten. Das Knut-Fest geht auf einen skandinavischen Heiligen zurück. Am St.-Knuts-Tag endet die Weihnachtszeit und die festliche Dekoration inklusive Baum wird wieder eingepackt. Seit einigen Jahren wird der Brauch auch in Deutschland verfolgt. Zum Knut-Fest organisieren örtliche Vereine ein geselliges Feuer, bei dem die Weihnachtsbäume entsorgt werden.