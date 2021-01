Ein Mann ist bei einem Streit in Gotha mit einem Messer schwer verletzt worden. Er sei mit einem anderen Mann plötzlich in einen Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Bei einer anschließenden Rangelei zog der Unbekannte plötzlich ein Messer, stach dem 21-Jährigen in den Oberschenkel und flüchtete anschließend.

Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat am Samstag beobachtet haben.