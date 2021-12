21. Türchen im Adventskalender für Gotha

Gotha. Auf Besitzer dieser Losnummern des Lions Adventskalender warten Geschenke

Die Losnummern für die Gewinner des Lions-Adventskalenders am 21. Dezember lauten:

1361 - ein Glas Honig im Wert von fünf Euro.

459 – zwei Picknickkonzertkarten im Wert von 30 Euro,

1557 – Gutschein im Wert von 25 Euro,

856 – 50-Euro-Gutschein,

993 – Wochenendgutschein im Wert von 200 Euro,

Hinter den Türchen verbergen sich dank zahlreicher Sponsoren wieder Preise im Gesamtwert von etwa 7100 Euro – bis zu fünf pro Tag. Der Hauptgewinn am 24. Dezember ist ein E-Bike.

Die Preise stehen zur Abholung in der Tourist-Information Gotha bereit. Es gilt die 2G-Regel. Der Erlös der Aktion wird gespendet an die Lebensmittel-Tafel des Kreisverbandes Gotha des Deutschen Roten Kreuzes, die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Thüringen, den Föbi-Verein zur Förderung und Bildung Jugendlicher Gotha sowie an den Gothaer Verein Helping Angels.