25-Jährige kommt im Landkreis Gotha von Straße ab und verletzt sich schwer

Bienstädt. Bei einem Unfall in Bienstädt ist eine junge Autofahrerin schwer verletzt worden.

Eine 25-Jährige hat Sonntagabend gegen 19.45 Uhr zwischen Bienstädt (Landkreis Gotha) und Molschleben die Kontrolle über ihren Audi verloren.

Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau in Fahrtrichtung Molschleben in einer Linkskurve von der Straße ab, fuhr durch einen Graben und kollidierte mit mehreren Bäumen.

Die Fahrerin verletzte sich schwer und kam umgehend in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro und es musste abgeschleppt werden.

Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

