25 Jahre Verein Lebensart in Gotha: Zuschauer trommeln mit

25 Jahre ist es her, dass sich der Verein Lebensart gegründet hat, um einen Begegnungsort für junge Eltern zu schaffen. Daraus entstand das erste Mehrgenerationenhaus, damals noch an der Bürgeraue. Acht Umzüge später ist der Verein am Hauptmarkt angekommen. „Wir sind schnell gewachsen. Nach einem halben Jahr sind die Räume immer zu klein geworden“, erinnert sich Geschäftsführerin Anke Merbach. Genügend Platz, unter anderem für 50 Kurse in der Woche, bietet nun das Cranach-Haus. Gemeinsam mit den Partnern des Mehrgenerationenhauses wurde am Wochenende ein Programm auf die Beine gestellt, mit dem nachträglich auch der Weltkindertag gefeiert wurde. Mittrommeln durfte das Publikum beim Auftritt der Barrel Drummers.