2500 Euro für Vereine aus dem Kreis Gotha

Drei Vereine im Landkreis Gotha profitieren von der Mitarbeiterförderung, mit denen die Oettinger Brauerei von ihren Beschäftigten ausgewählte Vereine und soziale Projekte unterstützt. Insgesamt 2500 Euro gehen an die Erich-Kästner-Grundschule in Sundhausen, den Finsterberger Sportverein sowie den Gothaer Bier- und Zeltverein. Ihnen gemein ist das Ziel, Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alltag zu unterstützen.

Die Erich-Kästner-Grundschule in Sundhausen investiert 900 Euro in die Erstellung einer Schul-Webseite. Claudia Ritter aus der Abteilung Versand hat den Förderverein der Schule als Spendenempfänger ausgewählt, und ermöglicht Schülern und Lehrern so einen wichtigen Schritt in Richtung digitales Klassenzimmer. Weitere 800 Euro fließen in die Kasse des Finsterberger Sportvereins. Sandro Ostermann aus der Oettinger-Abfüllung freut sich, dass in der Abteilung Bogenschießen dank der Fördergelder neue Bögen, Zielscheiben, Pfeile und Pfeilfangnetze angeschafft werden.

Sein Kollege Jens Pflüger hat den Gothaer Bier- und Zeltverein ausgewählt, der 800 Euro in zukünftige Veranstaltungen investiert.

Einmal im Quartal werden jedem Oettinger-Brauerei-Standort 2500 Euro für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt.