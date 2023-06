260.000 Euro für den Integrativen Kindergarten in Gotha

Der Bolzplatz in der Schäferstraße ist zur Sanierung angemeldet, weil er an den Jugendclub Big Palais in Gotha angebunden ist.

Gotha. Die Stadt Gotha hat zuletzt in diese Projekt im Stadtgebiet investiert, die sich ausdrücklich an Kinder und Jugendliche richten.

Die Stadt hat verschiedene Bauprojekte in Angriff genommen oder bereits abgeschlossen, von denen explizit Kinder und Jugendliche profitieren. Wie Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) im Rahmen des Stadtrates am Donnerstag mitteilte, seien diverse Arbeiten in Kindergärten im Stadtgebiet vorangeschritten.

So sei die Erneuerung der Brandschutzanlagen im Integrativen Kindergarten der Johanniter abgeschlossen. Die Maßnahme kostet 260.000 Euro. Zudem habe die Stadt Fördermittel in Höhe von 250.000 Euro beantragt, die in den vierten Bauabschnitt des August-Köhler-Kinderhauses fließen sollen. „Auch am Teeschlösschen sind für 447.000 Euro die Bauarbeiten für die Stützmauer, die Treppe und die Fenster abgeschlossen“, sagte Kreuch, der auch darauf hinwies, dass der 25 Jahre alte Bolzplatz in der Schäferstraße zur Sanierung angemeldet wurde, da dieser aufgrund seiner Lage am Big Palais einen wichtigen Standort darstelle.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Peter Andreas Hansen und der Regelschule Andreas Reyher könnten sich über den digitalen Ausbau der Einrichtungen freuen, der von der Stadt nun in Angriff genommen werden konnte.