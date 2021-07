27 Coronakranke im Kreis Gotha

Gotha. Im Landkreis Gotha ist der Inzidenzwert leicht angestiegen und liegt jetzt bei 8,2. Aktuell sind 27 Personen an Corona erkrankt.

Der Inzidenzwert im Landkreis Gotha ist am Dienstag auf 8,2 leicht angestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. Erkrankt sind derzeit 27 Personen an Corona, zwei weniger als am Vortag. Fünf Personen werden derzeit stationär behandelt, davon einer auf der Intensivstation.

Inzwischen sind seit Pandemie-Ausbruch 8991 Personen genesen, bislang verstorben sind 250 Menschen an oder mit Covid-19.